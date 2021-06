Deze Belgische superfan reist al 23 jaar de Rode Duivels achterna en is klaar voor het EK: “Een match missen? En wat als het dan 4-3 wordt?”

Hij miste de afgelopen 23 jaar geen enkele thuis- of uitmatch van de Rode Duivels, ging met 25 van de 26 huidige spelers van de Belgen op de foto, kreeg het wedstrijdshirt van Dries Mertens na de uitmatch tegen Andorra en de linker voetbalschoen van Eden Hazard in Kazachstan… Steven Vekeman mag zich zonder blozen allicht de meest fanatieke Rode Duivel-fan van het land noemen. En uiteraard reist hij zaterdag samen met 460 andere gepassioneerde Belgische supporters naar Sint-Petersburg voor de eerste van hopelijk zeven EK-wedstrijden. Corona of niet.