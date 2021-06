Onderbroek van Bart De Wever ligt in tentoonstelling over datasporen

Eens op het internet, altijd op het internet. Dat is de insteek van een tentoonstelling die momenteel in Amsterdam loopt over datasporen. Een van de opvallendste items: de blauwe onderbroek waarmee Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) begin dit jaar per ongeluk in beeld kwam tijdens een interview.

Bits of You, zo heet de tentoonstelling in het gerenommeerde Nemo Science Museum in Amsterdam over de datasporen die we dagelijks achterlaten. Of het nu op het internet is of door een klantenkaart te gebruiken in het warenhuis. De expositie toont vooral hoe hard de hoeveelheid aan data is toegenomen en ook steeds persoonlijker wordt. Maar ook de gevaren van het internet, waar alles voor eeuwig wordt bewaard.

“Neem nu het interview dat Bart De Wever begin dit jaar gaf. Hij zat thuis in een keurig hemd een online-interview te geven. Maar in de spiegel achter hem was te zien dat hij daar gewoon in zijn blauwe boxershort zat. Een beeld dat hem zal blijven achtervolgen. We hebben de Vlaamse politicus gevraagd of hij die bewuste boxershort wilde uitlenen voor de tentoonstelling”, zegt Marloes Mol van het Nemo-museum.

Foto: Radio 2

“Ik geloofde eerst niet dat het serieus bedoeld was, maar de vraag bleek echt van het Nemo Science Museum in Amsterdam te komen”, zegt Bart De Wever. “Ik kan daar zelf allemaal goed om lachen, maar er kan in andere gevallen natuurlijk ook een duistere kant aan zijn. Denk bijvoorbeeld aan cyberpesten. Het is goed dat een museum daar de aandacht op vestigt en ons doet nadenken over de digitale doorslag van ons persoonlijke leven en welke gevolgen dat heeft. Ik heb trouwens voor alle duidelijkheid de boxershort gewassen én gestreken aangeleverd.”

De tentoonstelling in het Nemo Science Museum, op het Marineterrein in Amsterdam, loopt nog tot 9 januari 2022. Nadien krijgt De Wever zijn blauwe onderbroek terug.