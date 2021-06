De verhouding die Ichelle (29) het leven kostte: toen Felix berichten van haar kreeg, was ze al dood

Nederland is nu al een half jaar in de ban van de dood van de geliefde naaister Ichelle van de Velde (29). Een gruwelijke moord met een Vlaamse vrouw in de hoofdrol: Sandra H. (45), een uitgeweken Antwerpse en moeder van negen kinderen. Haar man Felix spreekt vandaag voor het eerst sinds die bewuste 15 december 2020 , toen Ichelle plots van de aardbodem verdween. “Alles wijst er vandaag op dat ik nog twee maanden met haar moordenaar onder één dak heb gewoond.”