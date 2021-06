PODCAST. Een verdwijning, een lugubere moord, en sms’jes van een overledene: deze zaak houdt Nederland al maanden in de ban

De sympathieke Ichelle van de Velde (29) verdwijnt in december plots van de aardbol. In het Zeeuwse dorpje Oostburg, waar iedereen Ichelle kende uit haar vintage naaiwinkeltje, snapt niemand er iets van. Zeker haar Vlaamse geliefde Felix niet, die na haar verdwijning nog sms’jes krijgt van Ichelle. Alleen: ze klinken wel vreemd, lijken niet door haar gestuurd. Uit het onderzoek zal later blijken dat Ichelle op dat moment al was vermoord, en dat haar lichaam op een gruwelijke manier in stukken is gesneden. Maar wie heeft die sms’jes dan gestuurd?