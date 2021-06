Twaalf doden bij bombardementen door regime op Idlib

Bij bombardementen door het Syrische regime in de regio Idlib zijn donderdag minstens twaalf mensen omgekomen, in het bijzonder strijders. Dit heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld. De regio is het laatste jihadisten- en rebellenbolwerk in Syrië.

De bombardementen kwamen er ondanks een door Rusland en Turkije onderhandeld staakt-het-vuren dat sinds maart vorig jaar van kracht is. Volgens het SOHR viseerden de aanvallen eerst een burgervoertuig in het zuiden van Idlib dat zich in het noordoosten van Syrië bevindt. Toen jihadisten van Hayat Tahrir al-Cham (HTS) en gelieerde strijders daar verzamelen bliezen, werd een tweede raket afgevuurd.

Nog volgens het SOHR kwamen twaalf mensen om: een man, een vrouw, twee kinderen en acht strijders van HTS, dat de regio domineert, of van zijn bondgenoten. Van HTS gaat het onder meer om een woordvoerder en een mediacoordinator. HTS, de vroegere Syrische branche van al-Qaida, heeft aan lokale journalisten via WhatsApp bevestigd dat drie van zijn strijders gesneuveld zijn. Het is één van de bloedigste aanvallen sinds het bestand inging. De laatste vijf dagen waren er volgens het SOHR bombardementen van het regime en Russische raids in het zuiden van Idlib.

Syrische man neemt afscheid van een overledene na de bombardementen Foto: AFP

Human Rights Watch van zijn kant waarschuwde dat miljoenen mensen in het door jihadisten gecontroleerde gebeid van Syrië dreigen zonder vitale hulp te komen zitten indien Rusland zijn veto stelt tegen het behoud van een humanitaire corridor van de VN. Er rest er maar één meer over, aan de grens met Turkije, terwijl na bezwaren van Rusland en China twee waren geschrapt. De resolutie van de Veiligheidsraad voor Bab al-Hawa loopt af op 10 juli en de V-raad moet er zich voordien over buigen.

Moskou heeft herhaaldelijk gezegd dat het mandaat van de VN de Syrische soevereiniteit schendt en wil dus de sluiting van de humanitaire corridor.