Man opgepakt in Italië in verband met mensensmokkel met 39 doden in Engeland

In Italië is een man gearresteerd in verband met het onderzoek naar de dood van 39 Vietnamese migranten die in 2019 in een koelcontainer in Groot-Brittannië werden gevonden.

De politie van Essex zei dat een 27-jarige man donderdagmiddag net buiten Milaan werd aangehouden door de Italiaanse autoriteiten en het Nationale Misdaadbureau.

Dragos Damian wordt beschuldigd van samenzwering om onwettige immigratie te helpen en het aanmoedigen of helpen bij het plegen van een misdrijf, zei de politie. De actie werd op poten gezet op basis van een internationaal arrestatiebevel.De politie van Essex zei dat agenten wachten op details over wanneer de man voor de rechter verschijnt in Italië.

LEES OOK. Zware celstraffen voor mensensmokkelaars die 39 doden op hun geweten hebben

De lichamen van de Vietnamezen werden ontdekt op een industrieterrein in Grays kort nadat de container was aangekomen vanop een veerboot uit Zeebrugge in de vroege uren van 23 oktober 2019.

Onder de mannen, vrouwen en kinderen waren tien tieners, onder wie twee 15-jarige jongens.