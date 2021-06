Belg en zijn Spaanse vrouw schuldig aan gruwelmoord op hun twee kinderen

Gabriel Carvajal, een Brusselaar die er samen met zijn vrouw van verdacht werd hun kinderen te hebben vermoord in Spanje, is donderdagavond schuldig bevonden. Hij riskeert 50 jaar opsluiting. Zijn vrouw, die eveneens over de ganse lijn schuldig is, riskeert 25 jaar internering. Vrijdag kennen ze hun straf.

De jury heeft de ouders, die beschuldigd worden van de moord op hun twee kinderen in Godella, bij Valencia, schuldig bevonden. In de nacht van 13 op 14 maart 2019 kwamen Amiel (3) en Ichel (5 maanden) om het leven tijdens een ritueel dat door hun ouders werd uitgevoerd. Ze werden herhaaldelijk op het hoofd geslagen en onder water gehouden in het zwembad. Toen ze geen teken van leven meer gaven, werden ze begraven in de buurt van het kraakpand waar ze woonden..

De negenkoppige jury was unaniem van oordeel dat Maria Gomboau de dood van de kinderen had veroorzaakt. Met of zonder hulp van de Belg, die in elk geval niets heeft gedaan om de dood van de kinderen te verhinderen.

Schizofreen

Zelfs probeerde hij woensdag zijn vel nog te redden door te beweren dat hij sliep op het moment van de feiten en hij dus onschuldig was. En dat het dus zijn vrouw was, die zwaar schizofreen was, die hun kinderen op rituele wijze had omgebracht.

De jury was echter van oordeel dat de moeder zich niet bewust was van wat ze deed wegens de paranoïde schizofrenie waaraan ze leed.

Gedurende het hele proces beschuldigden de verdachten elkaar. Hun advocaten vroegen voor allebei de vrijspraak.

De aanklager vroeg voor de vader 25 jaar gevangenisstraf voor elke moord, in totaal 50 jaar. Voor de vrouw vroeg de aanklager 25 jaar medische internering, wat de verdediging buitensporig vindt.

Na de voorlezing van het vonnis vroeg de advocaat van Gabriel Carvajal om de minimumstraf voor zijn cliënt en kondigde hij al aan dat hij tegen de toekomstige straf in beroep zou gaan.

Beide ouders leefden aan de rand van de maatschappij en waren elke dag high van de cannabis die ze rookten. Ze geloofden in allerlei complottheorieën en waren er van overtuigd dat een pedofiele sekte hun kinderen zou komen ontvoeren. Daarom waakten ze al wekenlang om beurten ’s nachts. Vader Carvajal zei aan de politie dat God hem opdracht had gegeven om de kinderen te beschermen. Op de gevel van hun krotwoning had hij met rode verf geschreven dat iedereen zou sterven.

