ASSISEN. Glenn Meesseman laat meer los over moord op Sara (21) dan zijn ouders: “Mijn moeder bedacht het plan, ik wurgde haar”

Zowel Glenn Meesseman als zijn twee ouders hebben donderdagmiddag kunnen vertellen hoe Sara Laeremans volgens hen om het leven is gebracht. Maar vier jaar na de feiten zijn ze niet meer zo’n hecht team als in oktober 2017. Glenn Meesseman bekende dat hij Sara in een wurggreep hield tot ze niet meer reageerde. “Maar mijn moeder heeft het plan bedacht.” Inge Manderick ontkent dat, vader Patrice gaf pas na lang aandringen toe dat er een plan was. De aanleiding? Ze konden niet verkroppen dat de rechter de twee kinderen aan Sara had toevertrouwd.