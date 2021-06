Steve Brouwers interviewde de meeste creatieve geesten ter wereld: “Een leven lang creatief zijn, dat vergt moed”

Creativiteit. Tot vervelens toe viel het woord al in coronatijden. Want valt met een beetje creativiteit niet alles op te lossen? Steve Brouwers, ‘creatief’ marketingbrein bij Play4, 5 en 6, is al jaren geïntrigeerd door het begrip. En daarom ging hij er met 44 van ’s werelds meest creatieve geesten over praten.