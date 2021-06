Nieuwe mijlpaal: tegen 21 juni zal 70 procent van de volwassen Vlamingen eerste prik gehad hebben

Tegen 21 juni zou 70 procent van de Vlaamse volwassenen een eerste prik moeten gehad hebben. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Of het streefdoel van minister Beke, tegen 11 juli alle Vlaamse volwassenen een eerste prik geven, nog gehaald zal worden is helemaal niet zeker. “In juli zal wel iedereen de kans gekregen hebben.”

De vaccinatiecampagne loopt op kruissnelheid. Tot nu toe kregen al 3.215.014 Vlamingen minstens een eerste dosis en daar zullen nog een dikke half miljoen mensen bijkomen volgende week. Het Agentschap Zorg en Gezondheid denkt dat tegen 21 juni zo’n 70 procent van de volwassen Vlamingen een eerste prik zou moeten gehad hebben. “Zo ziet het er toch naar uit volgens de huidige planning”, zegt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. “Dat zal een eerste mijlpaal zijn. En die eerste prik beschermt al goed, maar we vragen toch aan iedereen om ook voor die tweede te gaan. Zeker als we de varianten in het achterhoofd houden. Er zijn er mogelijk die anders terrein kunnen winnen en dat willen we natuurlijk niet.”

Wanneer alle volwassen Vlamingen een eerste prik zullen gehad hebben, is moeilijk te zeggen. De streefdatum van 11 juli, die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) had gezet, zal mogelijk niet meer gehaald worden. “Door leververtragingen en de leeftijdsgrens voor Johnson & Johnson is het toch zeer twijfelachtig. Maar ik wil het niet uitsluiten. Het zal ook afhangen van hoeveel mensen zich nog willen laten vaccineren voor de zomer”, zegt Moonens. Volgens hem zal iedereen in juli de kans gekregen hebben. Maar wanneer dat precies in juli zal zijn, kan hij nog niet zeggen. “En als mensen hun kans gemist hebben, om welke reden dan ook, is er ook nog een inhaalmoment. We houden er rekening mee dat dat een aanzienlijke groep kan zijn. De vaccinatiecentra blijven sowieso open tot oktober. Er zal dus voldoende capaciteit zijn.”

Reservelijst

De onzekerheid komt vooral door het vaccin van Johnson & Johnson. Daarvoor werd onlangs de leeftijdsgrens van 41 jaar ingevoerd, maar er zijn ook veel twijfels over de leveringen. “We weten niet hoeveel en wanneer. Dat is allemaal onduidelijk. We hadden in totaal een contract voor 1,1 miljoen vaccins. En origineel gingen we er vanuit dat we voor de komende weken zo’n 500.000 tot 600.000 dosissen gingen krijgen. Maar het is afwachten of we die ook echt zullen zien. Ik denk dat het misschien wel realistisch is om te zeggen dat we die niet meer gaan krijgen.” Door een probleem in het productieproces werden die J&J-vaccins namelijk geblokkeerd door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap. Het is ook niet zeker of leveringen van de andere producenten die tekorten zullen kunnen opvangen. “Waarschijnlijk zal dit leiden tot een verlenging van de campagne. Maar misschien zal dat niet overal het geval zijn. Dat hangt af van verschillende factoren.”

Moonens raadt jonge mensen wel aan om zich zeker op de reservelijst te plaatsen. “De kans is groot dat je nu bovenaan die lijst staat. Als er dan een vaccin vrijkomt, kan het snel gaan. Misschien zelfs een stuk sneller dan op je uitnodiging wachten.”