VN klaagt blokkering voedselhulp aan in Tigray waar miljoenen mensen honger lijden

De humanitaire agentschappen van de Verenigde Naties hebben donderdag de blokkering aangeklaagd van de voedselhulp door gewapende groeperingen in de Noord-Ethiopische regio Tigray, waar miljoenen mensen honger lijden.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft een voedselhulpoperatie op poten gezet in de regio om 1,4 miljoen mensen te helpen, maar dat is nog niet de helft van wat er echt nodig is, zo zegt David Beasley van het WFP. “We hebben een humanitair corridor gevraagd maar we worden geblokkeerd door gewapende groeperingen.”

Door de opgelaaide strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF), dat de regio voorheen bestuurde, kwamen sinds november vorig jaar duizenden mensen om en sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Troepen uit buurland Eritrea die zich in het conflict hadden gemengd, begonnen zich in het voorjaar terug te trekken. Volgens Amnesty International hebben die in november honderden burgers gedood in de stad Axum.

LEES OOK. VS legt sancties op aan Ethiopië en Eritrea