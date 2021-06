Twee doden bij schietpartij in supermarkt in Florida

Een man en een baby zijn donderdag gedood bij een schietpartij in een supermarkt in Florida. De dader schoot daarna zichzelf dood. Het is de meest recente in een reeks van recente massaschietpartijen in de zuidelijke Amerikaanse staat.

De schietpartij vond plaats in een Publix-supermarkt in de stad Royal Palm Beach, 130 kilometer ten noorden van Miami, zegt de politie van Palm Beach. “Bij aankomst troffen agenten drie personen aan die overleden waren aan schotwonden,” schreef de politie op Twitter. “Een volwassen man, een volwassen vrouw en een kind. De aanvaller is een van de doden.” Ordetroepen hebben het gebied afgezet en gaven niet meteen meer informatie, behalve dat er niet langer een “actieve schutter” was.

Foto: AP

De tragedie is deel van een reeks moorden die Zuid-Florida de afgelopen dagen hebben getroffen. Zondagavond zijn bij een schietpartij op een eindexamenfeest in Miami drie mensen om het leven gekomen en vijf gewond geraakt.

Op 1 juni doodden drie aanvallers twee mensen en verwondden 21 anderen nadat ze het vuur hadden geopend buiten een nachtclub in Hialeah, een gemeente in de county Miami-Dade.

