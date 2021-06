“Bij het begin van dit EK is er maar één vraag: wie houdt Frankrijk in godsnaam van de titel?”

Eindelijk Euro 2021. Eindelijk toplanden die onder mekaar voor de hoofdprijs spelen. Eindelijk wedstrijden met veel publiek in de stadions. Eindelijk Rode Duivels die zelf ook van grootse dingen mogen dromen. Maar uiteindelijk is er bij het begin van dit EK maar één vraag die heel Europa bezighoudt: wie houdt Frankrijk in godsnaam van de titel?