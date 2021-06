De Belgische overheid wil het veelbesproken coronapaspoort komende woensdag al lanceren. Eigenaars van een pas kunnen dan makkelijker reizen binnen de Europese Unie. Maar er zit nog een serieuze adder onder het gras: de Belgische reisregels treden pas in werking op 1 juli. In Spanje kan je volgende week dus al binnen met het pasje, maar bij terugkomst moet je nog altijd in quarantaine.