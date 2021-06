Italië is onder bondscoach Roberto Mancini is Italië al 27 matchen ongeslagen: vedette met een openstaande rekening

Rome, 11 juni 2021, 21 uur. Vandaag hadden we eigenlijk in Brussel moeten staan, maar door de farce met het Eurostadion hebben de Italianen de openingsmatch van het EK gekregen. De enige echte ster van de Squadra Azzura zal in de dug-out staan. Bondscoach Roberto Mancini heeft zijn vaderland nog wat diensten te bewijzen nadat hij zijn eigen interlandcarrière saboteerde.