Nieuwe generatie staat te popelen: drie Turken om naar uit te kijken in de openingswedstrijd

De Turken hebben honger. Na hun afwezigheid op vier opeenvolgende WK’s en uitschakeling in de groepsfase van het EK 2016, snakt Turkije naar de successen van in de jaren 2000. Turkije heeft de jongste selectie op dit EK: 25 jaar gemiddeld en slechts twee spelers zijn ouder dan 27. Sterspeler en goalgetter Burak Yilmaz (35) maakte Lille dit jaar kampioen en is een van de slechts drie spelers die er in 2016 ook al bij waren. De nieuwe generatie geeft de Turkse burger hoop en staat klaar om zich aan Europa te tonen. Welke nieuwkomers kunnen van Turkije een outsider op het EK maken?