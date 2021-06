Rode Duivels verblijven in Sint-Petersburg twee nachten in historisch luxehotel

De Rode Duivels verblijven niet zomaar in een vijfsterrenhotel in Sint-Petersburg. Ze verblijven in het historische Hotel Astoria, een parel uit de belle époque die zijn naam gaf aan het gelijknamige luxehotel in Brussel. De Belgen kunnen hun vermoeiende reis van zich afspoelen in marmeren badkamers of een Turks stoombad.

De Russische monnik Grigori Raspoetin sliep er met zijn maîtresses en na de Russische revolutie genoten ook de communistische leiders van de pracht en praal van Hotel Astoria. Het hotel waar de Rode Duivels dit weekend verblijven werd gebouwd in 1910 en ademt geschiedenis. In 2010 werd het volledig gerenoveerd, maar alle luxe werd behouden. De badkamers zijn in marmer, de vloeren in parket en alle kamers hebben zicht op de Sint-Isaakskathedraal. Vanuit de lobby brengt een antieke lift de spelers naar boven.

In juni gaat de zon nooit onder in Sint-Petersburg en in normale omstandigheden zouden de Rode Duivels kunnen genieten van het rijke uitgaansleven of de haute cuisine van het Davidov-restaurant dat in de Astoria is gelegen. Zwarte en rode kaviaar of koele vodka staat vanavond niet op het menu. De Rode Duivels laten hun eigen menu klaarmaken.