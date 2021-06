Rode Duivels moeten 7582 km vliegen in groepsfase, terwijl concurrenten drie keer thuis spelen

De Duivels stappen vandaag op het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Het wordt niet de laatste vlucht op dit EK, want de Belgen reizen van land naar land. Alleen al in de groepsfase vliegen ze 7582 km ofwel zo’n 12,5 uur. Dat optimaliseert onze kansen niet. Vooral niet, omdat concurrenten als Denemarken of Italië drie keer thuis spelen.

Stel u even voor. Normaal begon het EK vandaag met een openingsmatch in Brussel. België-Rusland op de Heizel. Helaas, door politiek gekrakeel bleken wel niet in staat om een nieuw voetbalstadion te bouwen en dus moeten de Rode Duivels nu over heel Europa reizen. “De ploeg is heel teleurgesteld dat het niet lukte om hier te voetballen voor onze eigen fans”, aldus Jan Vertonghen. “Zonde. Al dat reizen is zeker geen voordeel.”



De Duivels vliegen straks vanop Charleroi 3 uur naar Sint-Petersburg om maandag terug te keren. Woensdag gaat het dan richting Kopenhagen om van daar opnieuw naar de Russische Tsarenstad te trekken. In totaal 12,5 vlieguren of 7582 kilometers en wat volgt daarna? De Voetbalbond zorgde wel voor een comfortabel vliegtuig. Er was weliswaar ophef omdat de Litouwse maatschappij Klasjet zijn personeel zou onderbetalen, maar het toestel heeft wel uitsluitend seats waarin de spelers languit kunnen rusten. “Toch zou het leuk geweest zijn als we gewoon drie keer thuis hadden gespeeld zoals Italië”, stelde ook Dries Mertens.

België begint het toernooi dus met een nadeel. Andere favorieten zoals Engeland, Duitsland, Spanje of Italië werken hun groep in eigen land af. Net als outsiders als Nederland of Denemarken. De Denen zijn dus al bevoordeeld in onze poule, want in Kopenhagen zal het straks vol Deense fans zitten. “Van zo’n thuisvoordeel kun je wel profiteren”, vervolgde Vertonghen. “We zijn het vele reizen wel gewoon, maar het zal toch een rol spelen.” Mertens vulde aan: “Als Engeland de finale haalt, spelen ze zes van hun zeven matchen op Wembley.”

Kan nog erger

Toch moeten onze internationals niet dramatiseren. Op 24 deelnemers zijn er nog zes landen die meer vliegen dan België in de groepsfase. Zwitserland is er het slechtst aan toe met twee matchen in Azerbeidzjan en tussendoor eentje in Rome. Polen ziet het Zuiden en Oosten van Europa, terwijl Kroatië en Tsjechië door de coronamaatregelen geen basecamp konden opslaan in het Verenigd Koninkrijk. Dus vliegen ze telkens heen en weer. Zweden paste dan weer zijn schema nog aan om tussendoor telkens naar huis te vliegen. Te veel klagen hoeft dus niet. Zolang we maar niet uit het toernooi vliegen.

De top 7

1. Zwitserland: 13.166 km

2. Kroatië: 9.966 km

3. Polen: 9424 km

4. Zweden: 9378 km

5. Wales: 8.951

6. Tsjechië: 7670 km

7. België: 7582 km