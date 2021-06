/ Zwijndrecht -

Geboren en getogen Zwijndrechtenaars halen hun schouders eens op. De verspreiding van de giftige stof PFOS in de grond jaagt schokgolven tot in de Vlaamse regering, maar in de gemeente op Linkeroever zijn ze wel wat gewend. “Zwijndrecht is gebouwd op vergif”, zegt een caféganger. “Kan ook niet anders met al die industrie.”