Een gezellig onderonsje wordt de Vlaamse ministerraad vandaag absoluut niet. CD&V is zó verbolgen over de houding van N-VA-minister Zuhal Demir – die er zonder overleg een onderzoekscommissie over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht doorjaagde – dat minister-president Jan Jambon brokken zal mogen lijmen. “Dit is een absolute vertrouwensbreuk”, zegt een CD&V-topper. Ook bij Open VLD vallen zware woorden: “Dit tast de goede werking binnen de regering aan.”