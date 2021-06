Red Flames lijden 3-0 nederlaag in oefenduel met Spanje

In een oefenduel met Spanje (FIFA-13) hebben de Red Flames (FIFA-18) vanavond in Madrid een 3-0 nederlaag geleden. Bij de rust was het 1-0 door een doelpunt van Mariona Caldentey. Na de pauze scoorden Alexia Putellas, vanop de penaltystip, na hands van Janice Cayman, en Aitana Bonmati.