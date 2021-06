Boris Johnson noemt relatie met VS “onverwoestbaar”

Na zijn eerste persoonlijke ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden, heeft de Britse premier Boris Johnson de relatie met de Verenigde Staten als onverwoestbaar omschreven in een interview met de BBC. Het begrip speciale relatie wil hij weliswaar vermijden.

“Het gaat om een relatie die jullie de diepe en belangrijke relatie noemen, de onverwoestbare relatie”, aldus Johnson. “Het is een relatie die erg lang duurt en die een belangrijke rol heeft gespeeld in de vrede en welvarendheid in Europa en in de wereld.”

De premier had eerder al laten weten dat hij een nieuwe term wou voor de zogenaamde “speciale relatie” tussen de VS en het VK. Volgens een mediabericht zou die omschrijving in de ogen van Johnson zijn land als “zwak en behoeftig” doen overkomen. Hij wil zijn land als een onafhankelijke acteur op het wereldtoneel voorstellen tijdens de top van de leidende westerse machten (G7). Biden en Johnson ontmoetten elkaar aan de vooravond van de G7-top in Cornwall, die van vrijdag tot zondag zal duren.

Voor de ontmoeting was er speculatie dat Biden bij de Britse premier zou aandringen op een oplossing voor het conflict met de EU over de brexitregels in Noord-Ierland. De Amerikaanse president is trots op zijn Ierse afkomst. Johnson zei aan de BBC dat Biden niks van die aard heeft gezegd.

Of Johnson de geruchten over een gespannen verhouding met Biden nu eindelijk uit de weg heeft geruimd, kan betwijfeld worden. Na hun ontmoeting gaven beiden geen gezamenlijke persconferentie.