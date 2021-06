Journalist die masturbeerde tijdens Zoom-vergadering, keert terug op televisie: “Dacht dat niemand me kon zien”

Jeffrey Toobin (61), de Amerikaanse journalist die door de New Yorker ontslagen werd omdat hij tijdens een videovergadering had gemasturbeerd, is terug op tv te zien. “Ik dacht dat niemand me kon zien.”

Het was een schandaal om u te zeggen: Jeffrey Toobin werkte 27 jaar lang voor het gerespecteerde magazine de New Yorker, toen hij tijdens een Zoomvergadering masturbeerde. De New Yorker zette haar journalist op straat, CNN - waar Toobin ook voor werkte - zette de man op non-actief. Nu maakt de man dus zijn terugkeer, en dat ging ook gepaard met een interview bij zijn werkgever.

“Slechts één incident”

“Waar was je in godsnaam mee bezig?”, vroeg z’n CNN-collega Alisyn Camerota tijdens dat interview. Een uitgebreid antwoord krijgen we niet, maar Toobin zegt dat hij dacht dat niemand het kon zien. “Maar dat praat het natuurlijk niet goed.”

“Ik voel me wel bevoorrecht dat ik mag terugkeren”, zegt Toobin. Hij noemt zichzelf een “gebrekkig mens die fouten gemaakt heeft”. Zijn gedrag is “diep debiel en onverdedigbaar”.

Dat de New Yorker hem niet pardonneert, vindt Toobin “buitensporig”: “Mijn hele carrière zijn er nooit klachten binnengekomen: er was alleen dit ene incident.”