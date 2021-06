Zo ziet de openingsceremonie er vanavond uit! Hoofdrollen voor ex-voetballers Nesta en Totti, Andrea Bocelli zingt

Ex-topvoetballers Alessandro Nesta en Francesco Totti openen vanavond de zestiende editie van het EK voetbal, aangevuld met een live performance van Andrea Bocelli en een virtueel optreden van DJ Martin Garrix samen met Bono en The Edge van U2. Zij brengen het EK-lied ‘We Are the People’.

Als gevolg van de pandemie wordt het een zeer bescheiden openingsceremonie, slechts enkele minuten voor de aftrap van de openingswedstrijd vanavond in Rome tussen Turkije en Italië (begin 21u).

De twee ex-wereldkampioenen van 2006 zullen in eerste instantie de supporters in het stadion begroeten. Dat zullen er zestienduizend zijn, ofwel één vierde van de capaciteit van het Olympisch Stadion onder normale omstandigheden. De keuze voor Nesta en Totti is niet toevallig. Nesta was jarenlang het boegbeeld van Lazio Roma, Totti is een levende legende bij stadsrivaal AS Roma. Hun gemeenschappelijk optreden symboliseert de verbondenheid binnen de voetbalfamilie na het moeilijke jaar als gevolg van de coronapandemie.

Maar omdat we in Italië zijn, mocht een beetje show niet ontbreken. Dat komt er via dansers en muzikanten op het dak van het stadion, 24 grote heliumballonnen die de deelnemende landen voorstellen en muziek van het nationaal orkest van de Italiaanse politie. Zij begeleiden de Italiaanse tenor Andrea Bocelli die Nessun Dorma zal brengen, een passage uit de opera Turandot van Puccini.

Het slotakkoord wordt gezet door de Nederlandse top-dj Martin Garrix die samen met Bono en The Edge van U2 het EK-lied ‘We Are the People’ virtueel zal brengen. En dan wordt er gevoetbald.