Onderzoek Sciensano: na vaccinatie komen coronabesmettingen nog beperkt voor, maar meestal asymptomatisch

Onderzoek van Sciensano wijst uit dat volledig gevaccineerde mensen in België nog maar zelden een Covid-infectie doormaken. En wanneer dat gebeurt, zijn er eigenlijk maar af en toe symptomen van corona.

Sciensano bekeek data tot 31 mei. Toen waren al 2 miljoen Belgen volledig gevaccineerd. 1.421.067 mensen waren volledig immuun: het vaccin had twee weken tijd gekregen om goed te werken. Van die 1,4 miljoen beschermde personen zijn er 4.526 zogenoemde doorbraakinfecties vastgesteld. Het gaat dus in totaal om 0,32% van de beschermde groep die toch nog positief testte op het virus. Van alle geregistreerde infecties zijn er slechts 2,33% doorbraakinfecties. Volgens Sciensano toont dit de effectiviteit van de vaccinatiecampagne goed aan.

Verschil tussen vaccins?

In hetzelfde onderzoek keek men ook naar de informatie over de symptomen. In 68,1% van de gevallen hadden patiënten geen symptomen die leken op Covid-19 op het moment dat ze gecontacteerd werden voor contactopvolging. De meeste infecties werden toevallig ontdekt tijdens tests om andere redenen dan ziekte (reizen, hoogrisicocontact, screening...).

Bedoeling is nu dat Sciensano de doorbraakinfecties verder blijft opvolgen. De vraag of er verschil is tussen de vaccins kon nu nog niet beantwoord worden. Maar daar hoopt het gezondheidsinstituut de komende maanden wel een antwoord op te vinden.