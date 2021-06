MeDirect start in najaar met woonleningen in België

De bank MeDirect zal in het vierde kwartaal hypothecaire kredieten beginnen aanbieden op de Belgische markt. Dat heeft de bank, die nu nog focust op sparen en beleggen, bekendgemaakt.

MeDirect zal voor de woonleningen samenwerken met “een leidende pan-Europese verzekeringsonderneming” die niet bij naam wordt genoemd. Een netwerk van makelaars zal de kredieten aan de man brengen.

MeDirect meldt voorts dat het vorig jaar 22 miljoen euro verlies draaide in België. Dat was vooral een gevolg van de 15,5 miljoen euro aan provisies die de bank in de boeken zette voor eventuele toekomstige verliezen door de coronacrisis. Een aantal bedrijfsklanten van de bank werden getroffen door de pandemie, luidt het.

MeDirect België, een dochter van een Maltese bank, zegt vorig jaar wel 11.500 nieuwe klanten te hebben aangetrokken, wat het klantenbestand met 17 procent deed groeien.