Covid-19 slaat toe bij Rusland: middenvelder Andrei Mostovoy test positief en wordt vervangen in selectie

Na Spanje en Zweden is ook Rusland getroffen door Covid-19. De 23-jarige middenvelder Andrei Mostovoy leverde bij zijn tweede test een positief resultaat af en wordt uit de selectie gehaald. Roman Yevgenev (Dinamo Moskou) is als vervanger opgeroepen. Mostovoy is een getalenteerde middenvelder van Zenith Sint-Petersburg en stond dicht bij een basisplaats.

Gisterenavond was de test van Mostovoy twijfelachtig en werd hij in quarantaine geplaatst. Vandaag werd hij opnieuw getest en bleek hij positief. Hij wordt nu uit de selectie gelaten en Roman Yevgenyev van Dinamo Moskou is opgeroepen om hem te vervangen. Die laatste zat in de voorselectie, maar viel uiteindelijk af. Nu is hij dus toch opgeroepen. Yevgenyev zit momenteel nog wel in Moskou en reist pas vandaag naar Sint-Petersburg. De kans is dus zo goed als onbestaande dat hij vandaag meetraint en zal dus waarschijnlijk ook niet spelen morgen.

Op zich is het uitvallen van Mostovoy geen drama, want hij is geen eerste keuze, maar qua bezetting in de breedte is het toch een ferme tegenvaller. Vooral omdat de Russen met Fyodor Kudryashov eerder al een verdedigende pion zagen uitvallen. Die zal waarschijnlijk de eerste twee wedstrijden missen. Niet ideaal, aangezien de defensie al voor deze tegenslagen de achilleshiel van het team genoemd werd.

Echt grote schrik voor meer covidgevallen is er niet binnen het team, maar net als alle landen moeten ze natuurlijk wel voorbereid zijn.