Agenten treffen massa gasflessen aan in woning: “Lachgas is georganiseerde criminele handel geworden”

Ganshoren / Koekelberg / Jette / Sint-Jans-Molenbeek / Sint-Agatha-Berchem - De politiezone Brussel-West heeft begin deze week maar liefst 60 gasflessen aangetroffen in een privéwoning in Sint-Agatha-Berchem. Die kwamen vanuit Nederland, werden hier opnieuw verpakt en vervolgens uitgevoerd richting Spanje. Het zou gaan om een handeltje in lachgas.

Groot was de verbazing van de lokale politie toen ze begin deze week binnenvielen in een privéwoning en er niet minder dan 60 flessen lachgas aantroffen. Naast 45 flessen van een iets gebruikelijker formaat van een duikfles werden er ook 15 flessen van 50 liter gevonden. Dat is het equivalent van zo’n 6.000 individuele dosissen lachgas per fles. “En die vinden we toch niet zo regelmatig”, zegt Caroline Vervaet van de politie.

“Volgens de eerste vaststellingen werden de flessen ingevoerd vanuit Nederland, om hier opnieuw verpakt te worden en uitgevoerd te worden naar Spanje voor verkoop. Het verdere onderzoek loopt nog maar het lijkt er op dat deze flessen vooral werden doorgesluisd.”

Meer details over het onderzoek en of er al dan niet arrestaties plaatsvonden, wil de politie niet kwijt.

Georganiseerde handel

Alle flessen werden in beslag genomen. De vondst baart de politie wel ernstige zorgen. Lachgas is immers al een tijdje aan een opmars bezig en is vooral populair bij jongeren die het gebruiken om een kortstondig euforisch effect te bekomen. Toch is het gebruik van dat gas, ook wel distikstofmonoxide genaamd, verre van onschuldig. Zo is het schadelijk voor de gezondheid op korte en op lange termijn. “Het gas in de grote flessen wordt vaak verkocht in eenvoudige ballonnen als individuele dosis. Het is een ware georganiseerde handel geworden”, zegt Vervaet nog. “Dit jaar alleen al werden er al meer flessen in beslag genomen dan in heel 2020.”

In het Brusselse Gewest werd vorig jaar het gebruik van lachgas opgenomen in het algemeen politiereglement van de 19 Brussels gemeenten. Er staan administratieve boetes van 350 euro op. Bij misbruik en transport kunnen die boetes oplopen tot 1.350 euro.