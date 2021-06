Vervuiling door 3M-fabriek gaat volgens expert nog verder: “Ik hou mijn hart vast voor wat we zullen vinden in de rest van Vlaanderen”

Zwijndrecht -

Wie in de ruime omgeving van Zwijndrecht woont - van Sint-Niklaas over Antwerpen tot Stabroek - eet beter geen eieren van eigen kippen meer. Gevolg van de vervuiling met de chemische stof PFOS. Maar wat dan met aardappelen of tomaten uit de tuin? “Alle groenten en fruit binnen die perimeter zijn potentieel besmet”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “En ik hou mijn hart vast voor de rest van Vlaanderen.”