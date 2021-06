Buitenlandse media hebben vertrouwen in zege Rode Duivels tegen Rusland: “België wint gemakkelijk, Lukaku wordt topschutter”

De openingswedstrijd van de Rode Duivels nadert en ook buitenlandse media laten zich uit over de winstkansen van onze nationale ploeg. De Engelsen van BBC zijn het er unaniem over eens: België haalt het morgen van Rusland. In The Guardian en het Spaanse Marca hebben ze het vooral over de aanvallende weelde bij de Belgen. Bij het Duitse Bild zien ze de afwezigheid van Kevin De Bruyne in de eerste wedstrijd wel als een grote aderlating.

BBC: “België wint gemakkelijk”

“De Russen zouden net zoals op het WK kunnen profiteren van het thuisvoordeel in Sint-Petersburg en een goed tornooi spelen, maar voor de Belgen maakt dat niet veel uit” klinkt het bij de BBC. “Ze speelden ook al een schitterend WK in Rusland en ze versloegen Engeland in Sint-Petersburg in de strijd om brons.” Van de vijftien EK-watchers van de BBC, ziet geen enkele de Belgen punten verliezen morgen. De meesten zien de Rode Duivels makkelijk winnen met 3-0, 3-1 of 2-0.

De voorspellingen van de EK-watchers van de BBC Foto: BBC

The Guardian: “Lukaku wordt topschutter”

In The Guardian hebben de EK-watchers er veel vertrouwen in dat Romelu Lukaku topscorer van het toernooi zal worden. Ze hebben meer vertrouwen in onze topscorer aller tijden dan in Kylian Mbappé en hun eigen Harry Kane: vier van de dertien journalisten kiezen voor Lukaku als Golden Boot, slechts twee journalisten noemen Kane en Mbappé.

De andere kanshebbers op de topschutterstitel volgens The Guardian: wereldspits Karim Benzema wordt genoemd, maar ook het Spaanse toptalent van Manchester City Ferran Torres krijgt twee stemmen. Eén journalist denkt zelfs dat Villareal-spits Gerard Moreno bij de Spanjaarden zou kunnen verrassen. De ervaren spits kende een uitstekend seizoen in La Liga met 23 doelpunten en hielp Villareal ook aan Europa League-winst.

Foto: BELGA

Marca: “Hazard heeft iets recht te zetten”

Ook in het Spaanse Marca blikken ze vooruit op de eerste wedstrijd van de Rode Duivels. Ze benoemen vooral de aanvallende kracht van de Belgen, maar hebben het ook over de zwakke schakel. Ze stellen zich vragen bij de verdediging en vooral over de 35-jarige Thomas Vermaelen die samen met Andrés Iniesta aan het uitbollen is in Japan.

Eden Hazard moet volgens de Spanjaarden zijn mindere seizoen bij Real Madrid kunnen doorspoelen op het EK. “Hij heeft honger en wil geschiedenis schrijven door België voor het eerst sinds 1980 naar een finale van een groot toernooi te loodsen”, schrijft Marca.

Bild: “Absolute sterspeler De Bruyne ontbreekt”

De Duitsers kennen de kwaliteiten van Kevin De Bruyne maar al te goed. Zijn fantastische periode in de Bundesliga tussen 2012 en 2015 bij Werder Bremen en Wolfsburg leverde hem zijn toptransfer naar Manchester City op. In Bild spreken ze over zijn wereldklasse en zien ze De Bruyne als de absolute ster van de Rode Duivels. Zijn afwezigheid in de openingsmatch van België is hoe dan ook een aderlating.