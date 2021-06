José Mourinho fileert topspitsen: “Lukaku? Een beer van een vent maar eigenlijk nog een jongetje”

Wie anders dan ‘The Special One’ José Mourinho kan er beter zijn licht laten schijnen over de EK-toppers? Doorheen zijn rijke carrière werkte Mourinho bijna overal met God en nooit met klein pierke. Dus gaf The Sun aan Mourinho de kans om de topspitsen van het EK te analyseren. Daarbij ook Romelu Lukaku.

Kane bij de Spurs, Benzema en Cristiano Ronaldo bij Real Madrid… Maar dus ook Lukaku werkte onder het regime van de Portugese topcoach. In een ver verleden bij Chelsea, in een recenter verleden bij Manchester United.

“Romelu was slechts een jongetje toen ik hem leerde kennen bij Chelsea en hij was zichzelf nog steeds aan het ontwikkelen toen ik hem bij Manchester United onder mijn hoede kreeg”, steekt Mourinho van wal. “Maar bij Inter is hij tot volle ontplooiing gekomen. Hij is er geliefd: door de fans, door zijn ploegmaats en door zijn coach, Antonio Conte.”

En dat is belangrijk, weet Mourinho. “Die liefde is exact hetgene wat Lukaku nodig heeft. Hij is een beer van een vent, maar eigenlijk is hij nog een jongetje. Een jongetje dat liefde nodig heeft, steun, het gevoel belangrijk te zijn. Op basis hiervan heeft hij zijn niveau nog opgetrokken, wat zowel Romelu als Inter de titel in de Serie A heeft opgeleverd.”

Mourinho blikt nog even terug op Lukaku’s periode in de Premier League. “Hij ontwikkelde zichzelf in Engeland van de tiener die in Chelsea arriveerde tot de ervaren speler die Manchester verliet. Maar die twee seizoenen met Inter hebben hem het zelfvertrouwen en status gegeven die hij voordien niet had.”

Lukaku bij de Rode Duivels is een fenomeen, vindt Mourinho. “Zijn statistieken zijn fenomenaal maar ik zeg altijd dat de statistieken bepaald worden door de makkelijke wedstrijden tegen kleinere teams. Lukaku heeft geen enkel probleem met het systeem van de Rode Duivels aangezien Inter op een gelijkaardige manier voetbalt. Ik twijfel er niet aan: Lukaku zal ook op het EK goals scoren en is voor mij een grote kandidaat voor de titel van topschutter.”