Ook Axel Witsel is niet afgereisd naar Sint-Petersburg: “Werkt samen met De Bruyne aan terugkeer in Tubeke”

Naast Kevin De Bruyne is ook Axel Witsel niet mee naar Sint-Petersburg voor de openingsmatch tegen Rusland. Witsel en De Bruyne zullen de komende dagen in Tubeke blijven om er aan hun comeback te werken. Zo lijkt de bondscoach vast te houden aan het plan om Witsel te brengen in de laatste groepswedstrijd tegen Finland op 21 juni.

Hoe wonderbaarlijk zijn genezing van zijn achillespeesblessure ook verlopen is, Axel Witsel mag geen stappen overslaan. Het ziet ernaar uit dat het plan om de controlerende middenvelder te brengen in de laatste groepswedstrijd tegen Finland behouden wordt. Bondscoach Roberto Martinez vertelde eerder dat Witsel op schema zit om 100 % fit te zijn tegen de wedstrijd tegen Finland over tien dagen.

Vertonghen: “Ongelooflijk wat Witsel al doet op training”

Gisteren op de persconferentie sprak Jan Vertonghen zich hoopvol uit over de fitheid van Witsel. “Ik had nooit verwacht dat hij in deze vorm zou aansluiten. Hij traint vol mee en je ziet dat hij ook fysiek al zeer ver staat. Ik denk dat hij een belangrijke rol zal spelen voor ons. Het is ongelooflijk wat hij al doet op training.” Het zijn woorden die de Belgische burger moed geven. Als Witsel tegen de Finnen zijn wederoptreden kan maken, kan hij nog volop groeien in het toernooi.

Op 9 januari liep Witsel zijn achillespeesblessure op tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig. Zijn kansen om het EK te halen werden laag ingeschat, maar nu lijkt hij het dus toch te flikken. Hij zit officieel bij de selectie van 26 spelers en dus zijn reservespelers Albert Sambi-Lokonga, Zinho Vanheusden en Brandon Mechele naar huis.