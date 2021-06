Vlaamse regering nodigt OVAM uit voor toelichting op extra ministerraad over PFOS-vervuiling maandag

Zwijndrecht - De Vlaamse regering houdt maandag een extra ministerraad over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Ze nodigt daar ook afvalstoffenmaatschappij OVAM uit.

“OVAM wordt uitgenodigd om uit te leggen hoe zij de afgelopen twintig jaar met dit dossier is omgegaan”, is vrijdag te horen bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De afvalstoffenmaatschappij wist al minstens sinds 2006 dat er een sanering van de gronden nodig was. Maar volgens OVAM was er toen nog te weinig kennis over de gevaren om de reikwijdte van het probleem te kunnen inschatten.