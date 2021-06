Belgische bioloog beschrijft zes nieuwe slangensoorten: “Geen expedities door corona, maar meer tijd om erover te schrijven”

Bioloog Olivier Pauwels van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft afgelopen jaar samen met buitenlandse collega’s zes nieuwe slangensoorten beschreven. Dat heeft het KBIN donderdag aangekondigd op zijn website.

Twee van de nieuwe slangensoorten leven in de bomen in Centraal-Afrika, drie op kalksteenbergen in Thailand en de laatste aan bergriviertjes in het noorden van Zuidoost-Azië en het zuiden van China. “Het coronajaar was een vruchtbare periode voor de taxonomie”, zegt bioloog Olivier Pauwels. “Expedities werden dan wel afgelast, we hadden meer tijd om soorten te beschrijven en erover te publiceren.”

Eén van de opvallendste van de zes is de “Toxicodryas vexator”. Die slang leeft in de bomen in Centraal-Afrika en is wel drie meter lang. Ze is vooral ‘s nachts actief. De mannetjes hebben een glimmende paarszwarte bovenkant en een gele onderkant met paarszwarte strepen. Vrouwtjes zijn eerder lichtbruin of geelbruin.

De zes nieuwe slangensoorten staan beschreven in vier artikels in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa.