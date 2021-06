Obelgix, de opvallendste Belgische supporter op WK 2018, is niet aanwezig tijdens groepsfase EK: “Mijn hart bloedt”

Nicolas Dardenne was dé meest opvallende Belgische supporter op het WK voetbal in Rusland drie jaar geleden. Onder zijn alter ego – Obelgix (met een g dus) – verscheen de Brusselse ondernemer steevast in beeld wanneer de tv-camera’s in het stadion de fans van de Rode Duivels zochten. Obelgix miste geen enkele WK-match in Rusland, maar zal er tijdens de groepsfase van het EK niet bij zijn. “Ik had tickets voor de drie groepsmatchen van de Belgen, maar heb ze enkele maanden geleden teruggegeven aan de UEFA omdat ik dacht dat het praktisch onmogelijk zou zijn om ter plaatse te geraken”, verklaart hij. “Maar nu blijkt dat toch niet zo te zijn. Dus mijn hart bloedt.”

Vanaf de knockout-fase tot aan de finale is Obelgix er straks gewoon opnieuw bij, maar tot dan probeert hij dan maar in eigen land de bevolking warm te maken voor het Europees Kampioenschap. Dat doet hij door in een bijzondere Rode Duivels-auto België te doorkruisen en acte de présences te geven. Vrijdag ging hij langs bij de kinderen van ’t Prieeltje in Overijse.