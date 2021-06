Nieuwe bijwerking vastgesteld bij coronavaccin AstraZeneca

Het coronavaccin van AstraZeneca kan in een enkel geval leiden tot lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet krijgen. Dat heeft de Europese toezichthouder EMA vastgesteld.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed al onderzoek naar de mogelijke bijwerking en concludeert nu dat er waarschijnlijk een verband is. De bijwerking moet daarom op de bijsluiter komen te staan.

Één geval in Nederland

Meer dan 78 miljoen mensen in Europa hebben het vaccin van AstraZeneca gekregen. Zes van hen hebben last gekregen van het zogeheten systemisch capillair leksyndroom. Het gebeurde vooral bij vrouwen en binnen vier dagen na vaccinatie. Drie van de zes mensen hadden al eerder last van dezelfde klachten. Een van die drie is overleden.

In Nederland is één geval van dit leksyndroom bekend. Het ging om iemand die het coronavaccin van Janssen had gekregen. Dit was een man van tussen de 50 en 60 jaar oud en hij is eraan overleden. In Nederland is deze bijwerking niet gemeld bij mensen die het vaccin van AstraZeneca hebben gekregen. Over het coronavaccin van Janssen zegt het EMA niets.

Als mensen lekkages hebben in de kleine aderen, sijpelt bloedplasma weg uit de aderen. Het komt dan terecht in spieren, organen of holtes. Mensen kunnen dan last krijgen van zwellingen in met name armen en benen. Hun bloeddruk kan dalen, het bloed kan wat dikker worden en ze hebben soms minder van het eiwit albumine in het bloed. Dat stofje regelt de druk in de bloedvaten.

Andere bijwerkingen

Het EMA doet ook onderzoek naar een andere potentiële bijwerking van de vier coronavaccins die nu beschikbaar zijn. Het gaat om ontstekingen van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis). Maar het is nog niet zeker of de coronavaccins daar ook de oorzaak van waren. Dat het na vaccinatie gebeurde, wil niet automatisch zeggen dat het door de vaccinatie gebeurde.

In Nederland zijn nu 24 gevallen bekend waarin mensen die ontsteking bij het hart kregen na vaccinatie, meldt bijwerkingencentrum Lareb. In iets meer dan de helft van de gevallen gebeurde dat na een prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech.

