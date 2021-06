Dan toch geen gedwongen ontslagen bij Pfizer in Zaventem

Brussel / Zaventem - In het distributiecentrum van farmabedrijf Pfizer in Zaventem komen er dan toch geen gedwongen ontslagen. Dat meldt de christelijke vakbond vrijdag. In maart had het bedrijf nog aangekondigd dat tot 38 van de 238 banen verloren zouden gaan. De taken van de betrokken werknemers van de afdeling externe planning zouden overgeheveld worden naar Boekarest.

De vakbond laat vrijdag evenwel weten dat “dankzij intense onderhandelingen” er geen enkel gedwongen ontslag zal komen. De verhuis van de externe planning gaat door, maar de betrokken werknemers zullen allen een andere job aangeboden krijgen binnen Pfizer Belgium, met behoud van loon en arbeidsvoorwaarden.

Pfizer telt in België 2.500 werknemers. Het farmabedrijf heeft vier vestigingen in ons land: naast het distributiecentrum in Zaventem en de productiesite in Puurs, gaat het om een centrum voor klinisch onderzoek in Anderlecht en het hoofdkantoor in Elsene.