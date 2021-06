Ikea gaat 80 vluchtelingen opleiden en werkervaring bieden

Meubelketen Ikea wil in België 80 vluchtelingen een opleiding geven in haar winkels en andere diensten. Met een drie jaar durend programma wil het bedrijf de vluchtelingen werkervaring laten opdoen en praktische vaardigheden aanleren. Personeelsleden kunnen zich als vrijwilliger opgeven om de vluchtelingen te begeleiden.

Het opleidingstraject uit ‘Werken & Samen Groeien’ heeft de ambitie om minstens 80 vluchtelingen in de Ikea-winkels en -diensten klaar te stomen voor de Belgische arbeidsmarkt. Een inspanning om integratie te bevorderen en de perceptie rond vluchtelingen te verbeteren. maar er schuilt ook een commerciële logica achter.

“We geloven dat als we de diversiteit van onze lokale gemeenschappen kunnen weerspiegelen doorheen onze organisatie, we de noden van onze klanten beter kunnen bepalen en beantwoorden”, zegt projectleider Veerle Vandervondelen.

Al 27 vluchtelingen aan de slag

Het programma maakt deel uit van een wereldwijd initiatief bij IKEA, dat meer dan 2.500 vluchtelingen in meer dan 300 vestigingen een eerste werkervaring laat opdoen. In ons land gaat het dus om minstens tachtig personen.

Ikea werkt samen met een reeks gespecialiseerde organisaties die zullen helpen met de preselectie en rekrutering van de kandidaten. Vanaf deze maand zijn al 27 vluchtelingen aan de slag. Vier in Zaventem, 5 in Gent, 4 in Hasselt, 9 in Bergen en 5 in Anderlecht. In een volgende fase, die in 2021 en 2022 uitgerold zal worden, zullen ook de andere Belgische winkels en diensten vluchtelingen ontvangen.