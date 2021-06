Proces rond moord op Sara Laeremans: verdachte opgenomen in ziekenhuis zonder dat iemand iets wist

Geel / Izegem -

Op de tweede dag van het assisenproces van Glenn Meesseman en zijn ouders over de moord op Sara Laeremans (21) uit Geel, zit moeder Inge Manderick niet meer in de beklaagdenbank. Ze is donderdagavond opgenomen in het ziekenhuis omdat ze zich onwel voelde, alleen was niemand daarvan op de hoogte gebracht. Ze zal ook volgende week niet kunnen komen omdat ze een medische ingreep moet ondergaan.