VRT dwingt twee monumenten tot afscheid: Michel Wuyts en Frank Raes verdwijnen van het scherm

In 2022 zal Sporza wat anders klinken. Want niet alleen zal Michel Wuyts na meer dan dertig jaar als wielercommentator met pensioen gaan. Ook Frank Raes geeft bij Extra Time de fakkel door, aan Aster Nzeyimana.

Karl Vannieuwkerke zal de grote eendagswedstrijden, waaronder de klassiekers, voor zijn rekening nemen. Renaat Schotte wordt de man van de grote ronden en de rittenkoersen. En Ruben Van Gucht zal als stem bij het veldrijden en het vrouwenwielrennen klinken. Michel Wuyts neemt deze winter afscheid na het cyclocrossseizoen. Eind dit jaar wordt Wuyts namelijk 65 en dus moet hji met pensioen, dat deelde de VRT vrijdag officieel mee.

“Ik ben ontgoocheld”

Wuyts had echter graag nog wat langer gewerkt. “Ik ben nog niet uitverteld, niet uitgeblust. Ik heb nog de energie en het fanatisme om er tegenaan te gaan. Met bovendien meer interne rust en zelfverzekerdheid. Ik ben ontgoocheld dat het zo abrupt stopt”, zegt hij aan De Tijd. Wuyts had namelijk graag nog een tweetal jaar verder gewerkt als freelance of op zelfstandige basis.

Gisteren sprak Villa Politica presentatrice Linda De Win in De Afspraak ook over een ontgoocheling dat ze niet verder kan blijven werken bij VRT nu ze de pensioenleeftijd heeft gehaald.

Dat deed Frank Raes, presentator van Extra Time, wel nog na zijn pensioen. Maar nu is het ook voor Raes tijd om afscheid te nemen. Deze winter geeft hij de fakkel door aan Aster Nzeyimana.