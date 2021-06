LIVESTREAM. Bekijk hier vanaf 11 uur de eerste Rode Duivels-show met Dave Peters en Eric Van Meir!

Het grote moment is eindelijk aangebroken: vanavond starten de Rode Duivels hun EK-campagne tegen Rusland. In de aanloop naar de aftrap schotelen we u eerst onze Rode Duivels-show voor. Op elke Duivelse wedstrijddag in de groepsfase verwelkomt voetbalcommentator Dave Peters verschillende gasten. Bekijk vanaf 11 uur de uitzending, met Eric Van Meir als eerste gast!