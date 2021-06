Seraing gaat als club vrijuit in onderzoek naar gesjoemel met coronatesten en mag aantreden in eerste klasse

Seraing zal volgend seizoen gewoon aantreden in eerste klasse. De club promoveerde via de barrages vanuit tweede klasse, maar er liep nog een onderzoek tegen de Luikenaars naar aanleiding van gesjoemel met coronatesten. In dat dossier is de club en het bestuur buiten vervolging gesteld. Wel volgen er mogelijk nog straffen tegen individuele personen van de club.

Het onderzoek zet zich nu nog verder tegen Peter Kerremans. Voor de wedstrijd tegen Lommel heeft teammanager Kerremans drie positieve coronagevallen bij de spelers van Seraing verdonkeremaand om die spelers toch te laten spelen.

Dat gebeurde door een identiteitsverwisseling. Kerremans beweert dat hij dit op eigen houtje deed, zonder medeweten van iemand binnen de club. Hij is intussen ontslagen. Het Bondsparket kon geen bewijzen vinden die er op duiden dat de club zelf hierbij betrokken was waardoor er geen vervolging komt voor Seraing als club. “Het Bondsparket heeft beslist om op basis van de huidige gekende elementen in het dossier geen vervolging in te stellen tegen de club RFC Seraing noch tegen haar bestuursleden. Dit luik is daarmee voorlopig afgerond”, klinkt het in een persbericht.

Kerremans zelf hangt wel nog een straf boven het hoofd. “We hebben het onderzoek opgesplitst. Het tweede luik heeft betrekking op mogelijke inbreuken van het Bondsreglement door individuele aangeslotenen van de club RFC Seraing. Dit onderzoek is nog lopende en bevindt zich in de eindfase.”