Politieagent die auto van zwangere vrouw over de kop liet gaan, moet voor rechtbank verschijnen

De Amerikaanse Janice Harper spant een proces aan tegen politieagent Rodney Dunn, die in juli vorig jaar haar auto heeft overkop doen gaan. Ze hield naar eigen zeggen “zware verwondingen” over aan de crash. Een video, gefilmd door de dashcam van de agent, is volgens de advocaten van de vrouw bewijs dat de agent in fout was.

Dunn spotte de vrouw toen ze 135 kilometer per uur reed in een zone waar slechts 112 km/u toegestaan is. Hij zet de achtervolging in en maant haar aan, aan de kant te gaan. Volgens de vrouw was dat op dat moment niet mogelijk en signaleert ze naar de agent dat ze hem gezien heeft. Ze zet haar pinkers aan en gaat naar opzij. Dat is volgens haar advocaten ook de juiste procedure die ze had moeten volgen.

Maar voor de agent is dat niet voldoende. Twee minuten nadat hij haar dwingt te stoppen, gebruikt een zogenaamd PIT-manoeuvre tegen de vrouw, dat wordt gebruikt om vluchtende auto’s geforceerd te doen stoppen. De gevolgen zijn zwaar: haar wagen gaat overkop. In de video is te horen dat de agent de vrouw berispt: “U had moeten stoppen, mevrouw.” “Ik dacht dat het veiliger was om te stoppen aan een afrit”, antwoordt de vrouw.

Volgens Harpers advocaten was het manoeuvre overdreven voor de situatie. Ze argumenteren dat Dunn niet voldoende opgeleid was en klagen ook zijn overste aan. Ze eist 100.000 dollar schadevergoeding.