Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) moet door het stof na PFOS-demarche: “Deloyaal geweest, maar ze krijgt nog applaus ook”

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) moest uiteindelijk door het stof. Op een ministerraad die bijna 2,5 uur alleen maar over haar demarche in het PFOS-dossier ging, kreeg ze van alle partijen, ook van haar eigen N-VA, de wind van voor. Uiteindelijk besliste de Vlaams regering dat OVAM tekst en uitleg moet komen geven volgende week. En Demir moest wel heel gedwee gaan vertellen dat ze het beter anders had aangepakt.