Hertogin Kate hoopt baby Lilibet snel te ontmoeten

Hertogin Kate verheugt zich op de komst van haar pasgeboren nichtje Lilibet “Lili” Diana. “Ik wens haar het allerbeste”, zei de hertogin vrijdag tijdens een bezoek aan een school in Cornwall, in het zuidwesten van Engeland.

“Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten”, voegde de vrouw van prins William eraan toe. Ze zei dat ze het jongste kind van prins Harry en zijn vrouw Meghan nog niet gezien had via videogesprek. “We hebben haar nog niet gezien. Ik hoop dat dat snel zal gebeuren.”

De kersverse dochter van prins Harry en hertogin Meghan werd op 4 juni in Californië geboren en kreeg de naam Lilibet “Lili” Diana. Ze is vernoemd naar koningin Elizabeth II, wiens bijnaam Lilibet is, maar ook naar de overleden moeder van prins Harry, prinses Diana. Harry en Meghan kondigden in januari 2020 aan vaarwel te zeggen aan hun rol als vooraanstaande leden van de koninklijke familie. Ondertussen wonen ze al iets meer dan een jaar in Californië.