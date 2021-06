Franse leger doodt jihadist achter moord op journalisten in Mali

Franse soldaten hebben in het Afrikaanse Mali de jihadist gedood die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontvoeren en vermoorden van twee Franse journalisten in 2013. Defensieminister Florence Parly zei vrijdag dat Franse troepen op 5 juni “vier terroristen” hebben gedood tijdens een operatie in het noorden van Mali.

Onder hen Bayes Ag Bakabo, een al-Qaida-leider die als hoofdverdachte geldt van de moord op verslaggevers Ghislaine Dupont en Claude Verlon van het Franse radiostation RFI. Zij werden destijds volgens de Franse regering “in koelen bloede” doodgeschoten. De twee hadden voor de ontvoering een leider van de separatistische Toeareg-beweging MLNA geïnterviewd. Hun doorzeefde lichamen werden net buiten de Malinese stad Kidal aangetroffen.

President Emmanuel Macron liet deze week weten dat Frankrijk minder militairen gaat inzetten in de strijd tegen terrorisme in Mali en de Sahel-regio. Er komt een internationale missie voor in de plaats met het Franse leger als “ruggengraat”.