Polio verdwenen uit de Filipijnen

Na een omvangrijke vaccinatiecampagne in de archipel, is de ziekte poliomyelitis of polio, ook gekend onder de naam kinderverlamming, niet langer aanwezig in de Filipijnen. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag meegedeeld, anderhalf jaar nadat het poliovirus weer opdook op de eilandengroep.

In september 2019 werden opnieuw gevallen van polio geregistreerd: het waren de eerste gevallen in bijna twee decennia tijd. Het virus stak de kop op kort nadat uitbraken van de mazel en kokkelkoorts duizenden mensen het leven hadden gekost. De Filipijnse overheid lanceerde een omvangrijke vaccinatiecampagne om miljoenen te kinderen te prikken en te beschermen tegen de besmettelijke ziekte, die tot verlamming en zelfs tot de dood kan leiden. Sinds het poliovirus weer opdook, raakten in totaal zeventien mensen besmet. Volgens de gezondheidsautoriteiten werd het virus al zestien maanden niet meer bij kinderen of mensen uit hun omgeving hebben opgespoord.

LEES OOK. Hoe België polio stopte na experimenten op duizend Limburgse kinderen (+)

Hoop op dergelijk succes voor Covid

Meer dan 80 procent van de kinderen die voor de campagne niet ingeënt waren tegen het poliovirus, zijn nu wel beschermd, stelt Rabindra Abeyasinghe, vertegenwoordiger van de WHO op de Filipijnen. Dat percentage maakt een einde aan de besmettingen. Vrijdag hebben de Filipijnse gezondheidsautoriteiten hun hoop op een dergelijk succes in de COVID-19-vaccinatiecampagne uitgesproken. Ongeveer 1,6 miljoen mensen - iets meer dan één procent van de Filipijnse bevolking - heeft al twee coronaprikken gekregen. Die traagheid valt in het bijzonder te wijten aan schaarste in de bevoorrading.

“Meerdere studies getuigen van een lage graad van vertrouwen in vaccinatie, maar deze campagne (tegen polio) heeft het tegendeel bewezen”, aldus Rosario Vergeire, woordvoerder en ondersecretaris van het Filipijnse ministerie van Volksgezondheid.