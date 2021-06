Wereld moet lessen trekken uit pandemie, zegt Britse premier Johnson bij start G7

De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag gezegd dat de leiders van de G7, die in Cornwall (in het zuidwesten van Engeland) bijeen zijn, lessen moeten trekken uit de “ellendige pandemie”. Hij riep ook op tot de ondersteuning van kinderen wereldwijd.

Bij de opening van de topbijeenkomst in de badplaats Carbis Bay zei Johnson: “We moeten zorgen dat we lessen trekken uit de pandemie, we moeten ervoor zorgen dat we niet opnieuw sommige van de fouten maken die we ongetwijfeld hebben gemaakt in de loop van de voorbije achttien maanden.”

Vooral meisjes worden door de coronapandemie getroffen, zei Johnson luidens een mededeling. Voor het herstel na de crisis is het belangrijk dat alle meisjes een goede scholing kunnen krijgen. De staatshoofden en regeringsleiders van de G7 bevestigden het streefdoel om de komende vijf jaar 40 miljoen bijkomende meisjes naar school te laten gaan.

“De beste weg om landen uit de armoede te helpen en een wereldwijde heropbouw op gang te brengen, is in onderwijs te investeren, vooral in onderricht van meisjes”, zei Johnson. De premier kondigde 430 miljoen pond (500 miljoen euro) bijkomende hulp aan, die via de organisatie GPE (Global Partnership for Education) ingezet wordt. Volgens de Britse regering worden daarmee wereldwijd meer dan een miljard kinderen geholpen.

Britse voorbeeld volgen

Johnson riep de G7 op het Britse voorbeeld te volgen. Italië en de Europese Commissie hebben respectievelijk 25 miljoen en 700 miljoen euro toegezegd.

De premier kondigde voor eind juli een wereldtop over onderwijs aan die Groot-Brittannië samen met Kenia in Londen organiseert. Het doel is in totaal 5 miljard dollar (4,1 miljard euro) op te halen voor het werk van GPE in de komende vijf jaar.

Johnson en zijn vrouw Carrie hadden de staatshoofden en regeringsleiders van de G7 op het strand van Carbis Bay verwelkomd. Enkel de Canadese premier Justin Trudeau droeg een mondmasker voor de korte begroeting voor de camera’s. Alle andere politici en hun partners verschenen zonder mondmasker, dat ze wel droegen bij hun aankomst op de luchthaven van het nabijgelegen Newquay.

De top van de zeven economisch sterkste democratieën in Cornwall duurt tot zondag. Behalve gastland Groot-Brittannië behoren Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten tot de Groep van Zeven.