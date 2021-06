Roberto Martinez kijkt uit naar openingsmatch van Rode Duivels: “We zijn héél gretig om aan dit toernooi te beginnen”

Bondscoach Roberto Martinez heeft in Sint-Petersburg de pers voor het laatst toegesproken voor de openingsmatch van de Rode Duivels tegen Rusland zaterdag. De Spanjaard noemde de Belgen “heel gretig” om aan het toernooi te beginnen, maar zei ook dat hij de laatste training nog afwacht om te beslissen wie achterin start. Hij kwam ook met goed nieuws over Axel Witsel, die mogelijk in de tweede groepsmatch tegen Denemarken al van de partij zou kunnen zijn.

“Er is veel spanning in de groep, maar op een gezonde manier. Nu voelen we dat het toernooi zal beginnen. We worden hier altijd goed ontvangen. We zijn enorm gefocust. We moeten plezier hebben, dan zijn we op ons best”, zei Roberto Martinez op de laatste persconferentie voor de openingsmatch van de Rode Duivels zaterdag. “We zijn héél gretig om aan dit toernooi te beginnen. Dat voelde je vanaf het moment dat we op het vliegtuig stapten en hier aankwamen in Sint-Petersburg. We hebben héél hard gewerkt en extra stappen gezet. We moeten er morgen van genieten. En dan zullen we héél competitief zijn.”

“De eerste match is altijd de moeilijkste omdat je in de competitie moet komen. Morgen wordt een lastige match in een fantastisch stadion met meer dan 30.000 Russische fans. Daar zullen we ons over moeten zetten. We kennen elkaar door en door. De voorbije jaren is ons team héél consistent gebleken, we zijn nummer één van de wereld gebleven. Daarmee zijn ook de verwachtingen van de buitenwereld gegroeid. Maar we hebben genoeg ervaring om met die druk om te kunnen.”

Witsel al tegen Denemarken van de partij?

De bondscoach had ook goed nieuws over Leandro Trossard en Dedryck Boyata. De twee trainen al twee dagen gewoon opnieuw met de groep en zijn volledig fit voor de start van het EK. Maar over zijn basiselftal wilde Martinez wel nog niets kwijt. Meer zelfs: hij zei dat hij de laatste training nog zal afwachten. “Welke drie verdedigers morgen zullen starten? We spelen drie matchen op elf dagen, dat moet je in het achterhoofd houden. De training van vandaag zal belangrijk zijn en dan zal ik de knoop doorhakken.”

Ook de revaliderende Axel Witsel en Kevin De Bruyne, die niet meereisden naar Rusland, kregen een woordje uitleg. “De situatie met Witsel is duidelijk”, aldus de bondscoach. “Hij heeft goed getraind met de groep. Maar nu gaan we Axel wat extra tijd geven. Hij sluit na Rusland aan en ik verwacht niet dat hij nog meer zal missen”, leek Martinez aan te geven dat de middenvelder tegen Denemarken al van de partij zal kunnen zijn. “De Bruyne heeft goed op het veld getraind, maar hij trainde nog niet met de groep. Hij heeft nog wat extra individueel programma nodig om matchklaar zijn. Nu kan hij samen met Witsel in Tubeke individueel werken en we gaan hen beiden terug bij de groep zien als we terugkeren uit Rusland.”