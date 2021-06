Jonas Van Geel verijdelt handtasdiefstal in Stadspark: “Niet lang over moeten nadenken”

Antwerpen - Acteur en muzikant Jonas Van Geel heeft vrijdagmiddag een handtasdiefstal kunnen voorkomen in het Stadspark in Antwerpen. Hij zag hoe een dief de handtas van een oude dame weg griste en zette meteen de aanval in. Na een lichte schermutseling kon hij de handtas heroveren.

Het incident gebeurde rond 15 uur in het Stadspark. De 83-jarige Maria zat te keuvelen op een bankje met haar vriendin en had haar handtas op de bank gezet tussen hen in. “Op een bepaald moment kwam er een man tussen hen in en nam de handtas weg. Hij spurtte weg in de richting van de witte brug”, verklaart politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Net op dat moment passeerde Jonas Van Geel op fiets. “De vrouw was zo hard in paniek en het was meteen duidelijk wat er gaande was. Normaal zou ik zoiets nooit doen, maar nu zette ik de achtervolging in zonder dat ik er lang over moest nadenken”, doet de acteur en muzikant het verhaal als we hem naar de feiten vragen.

Even verderop kon hij de man staande houden. “Er ontstond een lichte schermutseling, maar niemand raakte gewond. Het duurde niet lang voor hij de handtas loste en het op een lopen zette”, aldus Van Geel nog. Zo kon hij de handtas teruggeven aan de dame. Eind goed, al goed.